Sproeiverbod op Veluwe en Utrechtse Heuvelrug vanwege droogte

Op onder meer de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug mag vanaf maandag geen sproeiwater meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Waterschap Vallei en Veluwe heeft het zogenoemde onttrekkingsverbod ingesteld vanwege de droogte van de afgelopen maanden.

Op sommige plekken is de situatie zorgelijk, schrijft het waterschap. In de lage gebieden, zoals de IJsselvallei, staat het grondwater nu al lager dan een jaar geleden. Het verbod geldt niet voor gebieden waar water uit de IJssel ingelaten kan worden.

Droog voorjaar doet natte winter teniet

Volgens het waterschap is in de natte winter het grondwater aangevuld tot een relatief normaal niveau. Dat is alleen in rap tempo tenietgedaan door een droog voorjaar met veel verdamping.

"Het neerslagtekort is groter dan in 2018 en 2019 om deze tijd. En in het recordjaar 1976 viel er in april meer neerslag dan nu", zei de Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman eind vorige maand. De kans is groot dat 2020 de boeken ingaat als het derde zeer droge jaar op rij.

Als beken en sloten droogvallen en het grondwaterpeil zakt, ontstaat schade aan de natuur. Dieren en planten gaan dood. De waterkwaliteit verslechtert snel en door een te lage grondwaterstand kunnen gebouwen en wegen schade oplopen.

Andere maatregelen

Vooral in het oosten en zuiden van het land hebben de landbouw en natuur te lijden onder de droogte. Zoals in de Achterhoek, waar de roep om drastische maatregelen steeds sterker wordt.

Maandag stelde waterschap Brabantse Delta (het waterschap rond Breda) al de eerste onttrekkingsverboden in. Ook op andere plaatsen in het land nemen waterschappen maatregelen om de droogte te bestrijden. Zo laat waterschap Vechtstromen meer dan 100 miljoen liter water per dag in vanuit het IJsselmeer om de waterstand in Drenthe op peil te houden.