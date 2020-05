Fouten bij uitschrijven coronaboetes: 'Deel kan niet geïnd worden'

De handhaving van coronamaatregelen is nu inderdaad erg ingewikkeld, zegt Richard Gerrits van vakbond BOA-ACP. "De regels zijn nu al vijf keer aangepast. Op 1 juni komen er weer nieuwe regels bij en vallen andere regels af."

De boa's willen daarom snel meer duidelijkheid over de handhaving van coronamaatregelen en wachten met smart op een eerder aangekondigde spoedwet. Die moet de noodverordening vervangen en een einde maken aan lokale verschillen. "Boa's krijgen nu veel onbegrip over zich heen."

Komt de opheldering er niet, dan is het volgens Gerrits niet haalbaar om na 1 juni nog op te treden, als de horeca weer open gaat en het weer drukker zal worden op straat. "Dan is het vooral toezicht houden tot we goede afspraken hebben gemaakt."

'Meeste boetes terecht'

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) geeft toe dat er soms verwarring is over wat wel en niet mag, maar over het algemeen valt het wel mee zegt hij. "Er zijn regionale verschillen, maar dat heb je met alle vormen van overtredingen. Ik vind dat het goed werkt. In Nederland zijn ook veel minder boetes nodig dan in andere landen, dus mensen volgen de regels goed."

Hij bestrijdt dat er sprake is van willekeur bij het uitschrijven van boetes, zoals advocaten stellen. Politie en boa's zijn volgens hem al terughoudend met het uitschrijven van bekeuringen. "De keren dat ze het doen, is het in overgrote deel van de gevallen gewoon terecht."

Wel worden er af en toe fouten gemaakt, geeft Grapperhaus toe. "Zeker in het begin is dat gebeurd. Zoals mensen die op een balkon zaten en bij elkaar in huis woonden en toch een bekeuring kregen. Dat had natuurlijk niet mogen gebeuren."

De boa's gaan binnenkort met minister Grapperhaus in gesprek over de verdere handhaving. De minister hoopt dat de spoedwet in juni aangenomen kan worden. "Het belangrijkste van die wet is dat we voor langere duur een wettelijke basis hebben voor bepaalde maatregelen."