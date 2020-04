'Kabinet werkt aan spoedwet, nu noodmaatregelen langer gaan duren'

Het kabinet werkt aan een spoedwet om de noodmaatregelen tegen coronaverspreiding een steviger juridische basis te geven, meldt NRC op basis van Haagse bronnen. De spoedwet moet binnen enkele weken de noodverordeningen vervangen waarop de beperkende maatregelen - zoals 1,5 meter afstand houden en het verbod op groepsvorming - nu zijn gebaseerd.

Noodverordeningen zijn bedoeld voor kortstondige crisissituaties zoals het voorkomen van voetbalrellen. Maar de corona-noodmaatregelen gaan veel langer duren, zoals blijkt uit uitspraken van premier Rutte over het "nieuwe normaal van de anderhalvemetersamenleving". Omdat de regels volgens juristen indruisen tegen grondwettelijke vrijheden en niet door het parlement zijn goedgekeurd, neemt het kabinet actie om ze legitimiteit te verschaffen.

De spoedwet blijft tot 30 september van kracht, schrijft de NRC. Het parlement moet met de wet instemmen en ook stemmen over een eventuele verlenging.

In landen als Spanje, Portugal en Luxemburg is de noodtoestand uitgeroepen om mensen in hun bewegingsvrijheid te kunnen beperken. Den Haag heeft hiervan afgezien om paniek te voorkomen, zegt de Groningse hoogleraar Jan Brouwer in de NRC. "Nederland wil het graag laagdrempelig houden."