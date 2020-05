'Verschillend hanteren coronaregels leidt tot willekeur'

De Rijksoverheid schrijft: "Onder een huishouden verstaan we echtgenoten, geregistreerde partners of andere levensgezellen en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij op één adres wonen. Woongroepen, tehuizen en studentenhuizen vormen dus niet één huishouden."

Maar hoe eerlijk is dit onderscheid? "In andere wetten, zoals tijdelijke regelingen rond sociale zekerheid, worden studenten en woongroepen wel weer als één huishouden gezien", zegt Wijling.

Wat mag thuis?

Advocaat Kötter staat ook vijf groepen bij die thuis zijn beboet. Dat gebeurde vooral rond het paasweekend. Zo had een vrouw vijf vrienden op bezoek. "Iemand in de flat heeft de politie gebeld en de agenten binnengelaten in het trappenhuis. Er werd bij mijn cliënt aangeklopt en voor ze het wist stond de politie binnen en kreeg iedereen een boete."

De advocaat wijst erop de dat politie alleen een woning binnen mag komen als ze een bevel of toestemming hebben. "In dit geval werd er een voet tussen de deur gezet en was er van toestemming vragen geen sprake."

Op de website van de Rijksoverheid staat dat er niet wordt gehandhaafd op het aantal mensen dat iemand op bezoek krijgt. Alleen als er sprake is van overlast. "Maar hier was geen sprake van overlast", zegt Kötter. "Ze hadden geen harde muziek aan en maakten geen lawaai. Maar er mochten niet meer dan drie mensen op bezoek zijn. Daar is ze voor beboet."

Ingewikkelde boodschap

Woordvoerder Gehrmann van de Nationale Politie erkent dat het ingewikkeld is, ook voor de handhavers. Helemaal omdat de situatie steeds verandert. Zo mag er weer georganiseerd worden gesport buiten, maar mag je daarna niet met een groepje blijven napraten. "Maar de regels zijn er voor onze gezondheid en die regels zullen we handhaven", aldus de politiewoordvoerder.

Volgens advocaat bestuursstrafrecht Wijling is het de taak van de wetgever om tijdelijke nieuwe regels zo duidelijk mogelijk te communiceren. "Anders verlies je het draagvlak onder de bevolking. Mensen moeten wel snappen aan welke regels ze zich moeten houden."

Het is nu de vraag hoe het Openbaar Ministerie er naar zal kijken. "De eerste boetes zijn inmiddels op de mat gevallen en de eerste bezwaren zijn gemaakt", zegt advocaat Kötter. "Nu is het aan de officieren van justitie om te bepalen of de boetes terecht zijn."