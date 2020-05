Ex-campagneleider Trump vanwege corona onder huisarrest geplaatst

In de VS is Paul Manafort uit de gevangenis vrijgelaten. De voormalige voorzitter van het campagneteam van Donald Trump mag in verband met de corona-uitbraak de rest van zijn straf thuis uitzitten.

Manafort werd vorig jaar in twee rechtszaken veroordeeld tot 7,5 jaar gevangenisstraf. Hij was een van de bekendste figuren die de speciale onderzoeker Robert Mueller in het vizier had tijdens diens onderzoek tussen 2017 en 2019 naar vermeende contacten tussen Trumps campagnemedewerkers en mensen of instellingen in Rusland.

De oud-campagneleider van Trump werd schuldig bevonden aan onder meer samenzwering tegen de Verenigde Staten, het beïnvloeden van getuigen en het zich niet laten registreren als buitenlands adviseur voor de toenmalige pro-Russische regering van Oekraïne. Eerder was hij in een andere zaak al schuldig bevonden aan bank- en belastingfraude.

Manafort had zelf om huisarrest gevraagd omdat er in Amerikaanse gevangenissen een groot risico bestaat om besmet te raken met corona. Door zijn leeftijd van 71 jaar en de gezondheidsproblemen die hij heeft, valt Manafort in de risicogroep. Hij kreeg daarom van de rechter toestemming om naar huis te gaan.