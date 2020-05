Hoogste aantal antisemitische incidenten in de VS tot nu toe

Het aantal antisemitische incidenten in de Verenigde Staten is vorig jaar tot recordhoogte gestegen. Dat meldt de Anti-Defamation League (ADL), een antidiscriminatie-organisatie die zich inzet tegen Jodenhaat.

In 2019 werden er 2107 incidenten geregistreerd. Een jaar eerder waren dat er nog 1879. Sinds de organisatie in 1979 begon met het registreren van incidenten, was het aantal nog nooit zo hoog. Gemiddeld waren er dagelijks zes antisemitische incidenten in de VS.

"Dit was een jaar van ongekend antisemitisme", zegt de topman van de ADL, Jonathan Greenblatt. "Een tijd waarin veel Joodse gemeenschappen door het hele land direct met haat te maken kregen. Het droeg bij aan een klimaat van toenemende angst in onze gemeenschappen."

'Ernst neemt toe'

De ADL vroeg cijfers op bij onder meer de FBI en de politie en deelt de incidenten op in drie categorieën: intimidatie, vandalisme en geweldpleging. In de laatste categorie bedroeg de stijging 56 procent. 91 mensen raakten gewond, vijf mensen kwamen om het leven.

Niet alleen het aantal geweldsincidenten stijgt, ook de ernst van de incidenten neemt toe, zegt correspondent Ryan Hermelijn. "Neem bijvoorbeeld het steekincident in het huis van een rabbijn in New York eind vorig jaar. Het gevoel van onveiligheid wordt groter in de gemeenschappen."

New York

In bijna elke staat werden incidenten gerapporteerd. New York (430), New Jersey (345) en Californië (330) waren de staten met de meeste gevallen. In Alaska en Hawaï waren geen meldingen.

In New York leeft een grote Joodse gemeenschap: in New York City wonen bijvoorbeeld ruim een miljoen Joden. Begin dit jaar sprak de burgemeester van de stad New York, Bill de Blasio, van een crisis. In de eerste drie weken van het nieuwe jaar waren er dertien aanvallen waarbij antisemitisme een rol speelde.