Sexchatting met kinderen wordt expliciet strafbaar

Volwassenen die seksueel getinte berichten sturen naar kinderen onder de 16 jaar worden binnenkort harder aangepakt. In een wetsvoorstel dat vandaag in consultatie gaat, schrijft minister Grapperhaus van Justitie dat 'sexchatting' met kinderen voortaan expliciet strafbaar wordt gesteld.

Sexchatting is relatief nieuw en staat daarom nog niet in het Wetboek van Strafrecht. Grapperhaus wil dat veranderen, om kinderen beter te beschermen. "Als stelselmatig op seksuele wijze met kinderen wordt gecommuniceerd door volwassenen is dat schadelijk voor hun ontwikkeling", schrijft hij. Wie het toch doet, riskeert in de toekomst een gevangenisstraf van twee jaar.