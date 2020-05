RIVM-experts: 'Aankondigen van versoepelingen kan mensen nonchalant maken'

Eerder dan gedacht kondigde het kabinet deze week een 'routekaart' aan met versoepelingen. De veranderingen die volgende week ingaan, zijn door de modelleurs van het RIVM nauwkeurig doorgerekend. Maar wat de grotere versoepelingen die later gepland staan voor effect hebben, is nog onduidelijk.

Toch zijn ze bij het RIVM niet bang dat het opheffen van de maatregelen tot een nieuwe golf aan besmettingen leidt. Ze maken zich meer zorgen over de vraag of mensen zich wel aan de basisregels - handen wassen, afstand houden en thuisblijven bij ziekte - blijven houden. "De onzekerheden zijn best wel groot", zeggen hoofd infectieziektebestrijding Jaap van Dissel en Jacco Wallinga, bij het RIVM verantwoordelijk voor de rekenmodellen.

De NOS sprak met hen over het risico om nu al versoepelingen voor de zomer af te kondigen en waarom ze mensen niet gaan adviseren zelfgemaakte mondkapjes te dragen.

Vorige week vonden jullie het nog te vroeg voor een exitstrategie, en nu ligt er een exitstrategie. Wat is er in een paar dagen gebeurd?

Van Dissel: "Wij zeiden niet dat er geen exitstrategie mogelijk was. Waar het vorige week over ging, is of je al een heel plan tot aan november kunt vaststellen. En daarvan hebben we gezegd: we monitoren, we kijken wat er gebeurt, en op grond daarvan ga je stappen zetten. En dat is in feite ook de logica van wat er nu gepresenteerd is. En er is afgesproken dat steeds voordat de volgende stap plaatsvindt, het kabinet naar alle waarschijnlijkheid vragen zal stellen aan het Outbreak Management Team (OMT), zodat we dingen kunnen doorrekenen."

De exitstrategie is dus: trial and error, kijken hoe het gaat en hoe we eruit komen?

Van Dissel: "Trial and error klinkt alsof er te weinig bekend is. De logica zit er vooral in dat de eerste stappen met name gericht zijn op het vrijgeven van lokale en van individuele activiteiten: in eigen stad en persoon-op-persoon contact. Terwijl je ziet dat naarmate je verder komt in de routekaart, afhankelijk van het effect van de versoepelingen, ook meer de gezamenlijke en regionale activiteiten een rol krijgen."

De effecten van de versoepelingen van volgende week zijn doorgerekend. Hebben jullie ook doorgerekend wat er gebeurt als de terrassen en musea na 1 juni weer opengaan?

Wallinga: "Nee, dat komt later. Wij doen het in stapjes. Als we alles vooruit zouden rekenen, dan stapelen we onzekerheid op onzekerheid. Daar kun je niet zoveel mee."

Maar kun je wel schatten wat de impact gaat zijn?

Wallinga: "Eigenlijk niet. Onze berekeningen over de versoepelingen van volgende week geven aan hoe het gaat onder gelijkblijvende omstandigheden. Misschien is dat wel een beetje misleidend: we weten ook dat die omstandigheden niet gelijk blijven. Mensen gaan op een gegeven moment hun gedrag aanpassen. Die onzekerheden zijn best wel groot."