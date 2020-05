Zo ziet de versoepeling van de coronamaatregelen er in de komende maanden uit

Premier Rutte presenteerde vanavond een 'routekaart' met daarin de geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen. "Zo snel als het kan, maar niet sneller dan verantwoord", zei Rutte over die afbouw. "Want we kunnen Nederland alleen van het slot houden als iedereen zich verstandig blijft gedragen en zich aan de gedragsregels blijft houden."

Nog lang niet alle maatregelen hebben namelijk een einddatum. Zo blijft thuiswerken waarschijnlijk het hele jaar nog de norm. Dat geldt ook voor anderhalve meter afstand houden, vaak handen wassen en in je elleboog hoesten en niezen. Wel is in de routekaart, die Rutte omschreef als een "voorzichtige planning", vanaf volgende week het mantra "blijf zoveel mogelijk thuis" vervangen door "blijf thuis bij klachten".

Zo ziet het spoorboekje eruit: