Privacy TikTok-gebruikers onderzocht

De Autoriteit Persoonsgegevens start een onderzoek naar de socialmedia-app TikTok. De toezichthouder wil weten of de privacy van gebruikers wel goed gewaarborgd is.

TikTok is de eerste socialemedia-app uit China die is doorgebroken in het Westen. De app is met name onder kinderen en jongeren erg populair. Omdat zij in de privacywet worden gezien als een extra kwetsbare groep, wordt de app onder de loep genomen door de Autoriteit Persoonsgegevens.

"We doen onderzoek naar de vraag of deze app privacyvriendelijk is ontworpen en ingericht. Daarnaast kijken we of de informatie die kinderen van TikTok krijgen bij het installeren en gebruiken van de app goed te begrijpen is en of er voldoende uitleg is over hoe TikTok hun persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en verder gebruikt", zegt vicevoorzitter Monique Verdier van de toezichthouder. "Tot slot onderzoeken we of toestemming van ouders vereist is wanneer TikTok persoonsgegevens van kinderen verzamelt, opslaat en verder gebruikt"

Miljoenenboete

In de Verenigde Staten klinkt al langer kritiek op de manier waarop TikTok omgaat met de privacy van gebruikers. Begin vorig jaar troffen de makers een schikking met de Amerikaanse consumentenwaakhond FTC voor 5,7 miljoen dollar, omdat de app gegevens van kinderen zou hebben verzameld zonder toestemming te vragen van ouders. Het is de grootste boete die ooit in de VS is betaald in een kinderprivacyzaak.

De eerste resultaten van het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens worden waarschijnlijk later dit jaar bekend.