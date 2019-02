Populaire app TikTok schikt vanwege privacyschending kinderen

Videoapp TikTok (voorheen Musical.ly) heeft een recordschikking getroffen met de Amerikaanse consumentenwaakhond FTC. De app, die erg populair is onder kinderen en tieners, zou illegaal persoonlijke informatie van kinderen hebben verzameld. Daarom heeft TikTok nu afgesproken een boete te betalen van 5,7 miljoen dollar. Volgens de FTC gaat het om de grootste boete die ooit in de VS is betaald in een kinderprivacyzaak.

TikTok is een van de meestgebruikte apps ter wereld. Via TikTok kun je jezelf filmen als je een liedje playbackt, danst of zingt. Die video's kun je vervolgens voorzien van effecten en online zetten. De app is volgens marktonderzoeker Sensor Tower wereldwijd naar schatting een miljard keer gedownload.

Klacht

Het Amerikaanse ministerie van Justitie had een klacht ingediend, omdat veel gebruikers van TikTok jonger zijn dan 13 jaar. Volgens de Amerikaanse wet horen ouders van kinderen onder de 13 uitdrukkelijk toestemming te geven voor het delen van persoonlijke informatie. Maar TikTok verzamelde namen, e-mailadressen en andere gegevens van minderjarige gebruikers, zonder die toestemming.

TikTok vroeg verder bij het installeren van de app wel om een geboortedatum van gebruikers, maar kinderen konden daar makkelijk over liegen. Volgens de FTC klaagden duizenden ouders van minderjarige kinderen daarover.

De Chinese makers van de app beloven nu alle video's van Amerikaanse gebruikers die jonger zijn dan 13 te verwijderen. Ook moet voortaan duidelijk toestemming van de ouders worden gevraagd voor het delen van privacygevoelige gegevens.

Beveiliging

Het is niet de eerste keer dat de app onder vuur ligt. Anderhalf jaar geleden bleek dat de filmpjes van Musical.ly makkelijk door kwaadwillenden kunnen worden onderschept en er van alles aan de beveiliging van de app haperde. Ook zouden pedofielen door middel van valse profielen video's van kinderen verzamelen.