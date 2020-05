Geen grote evenementen zolang er geen vaccin is

Grote evenementen kunnen mogelijk pas weer over meer dan een jaar worden gehouden. Dat staat in een brief van het kabinet, waarin de gisteren gepresenteerde versoepeling van de coronamaatregelen wordt toegelicht.

Bij de presentatie van gisteren werd al gezegd dat het kabinet over de evenementen nog een besluit moet nemen, en dat dat voor 1 september zal gebeuren. Wel werd aangekondigd dat na 1 september bijvoorbeeld weer wedstrijden in het betaald voetbal mogen, maar dan zonder publiek.

Minister De Jonge schrijft in zijn brief aan de Kamer dat hij niet kan zeggen wanneer "massale evenementen met een landelijke uitstraling" weer mogelijk zijn. Volgens hem kan dat eigenlijk pas als er een vaccin is. "Niemand weet hoelang dat gaat duren. We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is reëel", meldt De Jonge aan de Kamer.