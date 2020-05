Aaltjes, wespen en mezen: gemeentes druk met strijd tegen processierups

Ook bij het kenniscentrum Eikenprocessierups zien ze dat steeds meer gemeenten vooraf maatregelen nemen tegen de rups, vertelt Henry Kuppen die verbonden is aan het platform. Gek vindt hij het niet: "De rupsen zijn er al. Alles wat nu uitsterft, daar heb je straks geen last meer van."

Tientallen gemeentes zijn daarom deze weken bezig met het bespuiten van eikenbomen op drukke plekken. Dat gebeurt onder meer met bacteriën en aaltjes die binnendringen bij de rupsen, en ze zo laten uitsterven. Door de bomen nu al te bespuiten, hopen de gemeentes dat er deze zomer geen grote eikenprocessierupsnesten in de bomen ontstaan. Toch is daar wel kritiek op, onder meer vanuit de Vlinderstichting omdat ook andere rupsen daardoor doodgaan.

Het valt Kuppen op dat steeds meer gemeentes daarnaast op zoek gaan naar natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, zoals koolmezen, wespen en vliegen. Hij juicht de ontwikkeling toe, al moeten gemeenten er wel wat voor doen: "Met alleen vogelhuisjes ga je er niet komen, zeker niet als de grasmat daaronder helemaal kaalgeschoren is. Het gaat ook over bermbeheer en een goede verdeling van boomsoorten in de gemeente".

Monitoren van de rupsen

Ook in de gemeente Gemert-Bakel willen ze op zoek naar meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, legt Günther Rutten uit. Daarom hangen ze vandaag de eerste van meerdere onderzoeksstations met eikenprocessierupsen erin op. "Zo kunnen we beter in de gaten houden welke insecten op de rupsen afkomen".

Met de gegevens uit het onderzoek kan de gemeente het groenbeheer aanpassen. "Als we weten dat bepaalde vliegen of wespen in onze gemeente op de rups afkomen, kunnen we bijvoorbeeld met bepaalde bloemen en planten proberen die vliegen en wespen te lokken", zegt Rutten. Het doel is uiteindelijk meer biodiversiteit te creëren.