Duitsland gaat weer open, maar met noodrem

Duitsland gaat grotendeels van het slot. Bondskanselier Merkel heeft nieuwe richtlijnen voor corona-maatregelen gepresenteerd waarin voor bijna alle sectoren mogelijkheden staan om weer open te gaan. Voorwaarde daarbij is dat er een goed hygiëne- en afstandsplan door te voeren is.

"De eerste fase van de pandemie ligt achter ons", zei Merkel. "De goede cijfers laten het toe dat we verder versoepelen." Zodra de nieuwe besmettingen ergens echter weer een bovengrens bereiken, moet lokaal alles weer op slot. "Een noodrem", noemde de Beierse premier Söder dat.

Deelstaten

De regie over de maatregelen wordt grotendeels naar de deelstaten overgeheveld. Die bepalen hoe de versoepelingen er precies gaan uitzien. Dat is omdat er erg grote verschillen tussen de regio's zijn. In sommige gemeenten zijn er al weken geen nieuwe besmettingen meer bij gekomen. Daardoor werd de druk op Berlijn om te versoepelen steeds groter.

Sommige deelstaten gingen al "voor hun beurt". Zo kondigde Saksen-Anhalt eerder deze week al aan contactbeperkingen te versoepelen. Daar mogen mensen weer in groepjes van vijf bij elkaar komen.

Lokale isolatie

Een maatregel die voor alle deelstaten geldt, is de bovengrens van het aantal besmettingen. Zodra binnen een regio het aantal nieuwe besmettingen per week de grens van 50 per 100.000 inwoners overschrijdt, moet er per direct weer een - gedeeltelijke - lockdown worden ingevoerd.

Als de toename een gevolg is van een uitbraak in bijvoorbeeld een verpleeg- of ziekenhuis, dan kan ook een lokale isolatie volstaan. Op dit moment ligt het aantal nieuwe besmettingen in de meeste regio's overigens ver onder dit getal.

Musea is Duitsland zijn sinds donderdag weer open, zoals het Barberinimuseum in Potsdam. Het mondkapje dat bezoekers moeten dragen is wel even wennen: