Duitsland krijgt voorzichtig weer wat lucht, maar afbouw is stap voor stap

Duitsland gaat de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus vanaf maandag licht versoepelen. Stapsgewijs, om te voorkomen dat het aantal besmettingen weer stijgt. De federale regering en de deelstaten, die over de maatregelen gaan, hebben daar vandaag afspraken over gemaakt. "We moeten het virus vertragen", zei bondskanselier Merkel na het overleg.

Na de eindexamenleerlingen mogen nu ook scholieren van 15 en 16 jaar weer terugkeren in de bankjes. "Het begint bij de wat oudere leerlingen, omdat die zich beter aan de hygiënemaatregelen kunnen houden", zegt correspondent Judith van de Hulsbeek.

Over de lagere klassen en de kinderopvang worden pas volgende week aankondigingen verwacht. Dat geldt ook voor het basisonderwijs, al is wel bekendgemaakt dat de laatste klas van het primair onderwijs weer naar school mag komen. Verder krijgen ook de jongere kinderen al wat lucht: volgens de afspraken mogen ook speeltuinen weer in gebruik worden genomen.

Musea open, wachtrijen verboden

Verder kunnen musea, exposities en dierentuinen mensen ontvangen, zolang die anderhalve meter afstand tot elkaar kunnen houden en er geen wachtrijen zijn. Winkels die groter zijn dan 800 vierkante meter blijven dicht.

Gebedshuizen kunnen de deuren weer openen voor diensten, mits ze zich houden aan de hygiëneregels. Verder worden speciale vieringen voor gelovigen in klein gezelschap toegestaan. In veel deelstaten hadden kerken zelf al maatregelen bedacht, bijvoorbeeld door diensten met minder of geen zang of zonder blaasinstrumenten te laten verlopen.

"Het is een strategie van kleine stapjes", zegt correspondent Van de Hulsbeek. "Eentje waarbij de landelijke regering op de rem staat. Die is bang dat de winst die er tot nu toe behaald is, weer verspeeld wordt." In Duitsland zijn nu 162.123 besmettingen bekend en zijn 6518 mensen overleden aan het virus. De besmettingsgraad steeg onlangs, maar is de afgelopen dagen weer gedaald.

Verschillen tussen deelstaten

Merkel staat toe dat deelstaten op verschillende manieren omgaan met maatregelen en versoepelingen daarvan. "Dat is ook wel logisch, want er zijn ook heel veel verschillen per deelstaat. Baden-Württemberg is bijvoorbeeld veel zwaarder getroffen dan Sleeswijk-Holstein of Saksen", zegt Van de Hulsbeek.

"Maar Merkel zegt ook: op bepaalde vlakken, bijvoorbeeld het openen van scholen of het maken van examens, moeten we wel op één lijn zitten, want anders krijg je oneerlijke voor- of nadelen voor scholieren."

Het merendeel van de Duitsers accepteert de maatregelen, al is de steun niet onvoorwaardelijk. "De mensen en de oppositie worden weer wat kritischer", ziet Van de Hulsbeek. "Die vinden dat de regering te weinig uitlegt, dat er elke keer weer nieuwe hordes worden opgeworpen die versoepelingen tegenhouden. Maar de critici zijn in de minderheid. Er is nog veel steun."