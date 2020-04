Zorgen in Duitsland over gestegen besmettingsgraad, oorzaak nog onduidelijk

In Duitsland is bezorgd gereageerd op nieuwe coronacijfers die aangeven dat de kans op besmetting weer licht is verhoogd. Het Robert Koch Instituut, dat voor Duitsland alle gegevens over coronabesmettingen bijhoudt, meldde gisteravond een kleine stijging van het zogenoemde reproductiegetal van 0,9 naar 0,96. Dat cijfer geeft aan op hoeveel mensen een met corona besmet persoon het virus overbrengt.

Bondskanselier Merkel heeft bij herhaling gezegd dat het coronabeleid erop gericht moet zijn om het reproductiegetal onder de 1 te houden; dat betekent dat een besmet persoon minder dan één ander aansteekt. Een reproductiegetal van 1 of minder is ook de leidraad voor de Nederlandse gezondheidsautoriteiten die de regering adviseren over beperkende maatregelen en eventuele versoepelingen.

Begin maart, aan het begin van de corona-epidemie in Europa, stond het reproductiegetal voor Duitsland op 3. Eind april was dat, met de inzet van verschillende coronamaatregelen, gedaald naar 0,9. Nu klimt de curve weer iets: vanochtend meldde het Robert Koch Instituut 1144 nieuwe bevestigde coronagevallen. De geleidelijke afname van nieuwe besmettingen is daarmee een halt toegeroepen. Duitsland kent in totaal 156.337 geregistreerde besmettingen; 5913 mensen met het virus zijn overleden.

Winkels weer open, horeca nog niet

Een verklaring voor de stijging van het reproductiegetal is er nog niet. Voor de hand ligt de conclusie om naar de recente versoepeling van de coronamaatregelen te wijzen, maar pas twee of drie weken na de versoepeling kan het werkelijke effect worden gemeten, zegt het Robert Koch Instituut, vergelijkbaar met het RIVM. Sinds vorige week zijn kleine en middelgrote winkels weer open. Kappers mogen vanaf volgende week weer aan het werk, maar de horeca zit nog op slot. In Duitsland bepalen de deelstaten welke maatregelen er worden getroffen.

De stijging van het reproductiegetal heeft nog niet geleid tot oproepen om de coronamaatregelen weer aan te scherpen. Tijdens een persconferentie vanochtend benadrukte het Robert Koch Instituut nog eens dat het reproductiegetal niet los gezien kan worden van het totale aantal besmettingen. Belangrijk is vooral het aantal nieuwe besmettingen dat er dagelijks bijkomt. Lothar Wieler, de baas van het instituut, drukte alle Duitsers op het hart nog steeds onderling afstand te bewaren en zo veel mogelijk thuis te blijven.

Merkel heeft de deelstaten gewaarschuwd dat het veel te vroeg is om over verdergaande versoepelingen te debatteren. Ook Christian Drosten, viroloog en adviseur van Merkel in coronabeleid, maakt zich zorgen over wat hij noemt "de preventieparadox". In een interview in The Guardian zegt Drosten dat mensen wijzen naar de "half lege intensivecareafdelingen in Duitse ziekenhuizen" en de overheid beschuldigen van overdreven streng coronabeleid.

"Door vroeg en grootschalig testen hebben we de cijfers laag kunnen houden", zegt Drosten. "Nu wordt de druk opgevoerd om te versoepelen. De overheid wil dat stap voor stap, maar de Länder zijn creatief in de interpretatie van de regels. Ik ben bang voor een tweede golf van de epidemie."