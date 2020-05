Voorarrest van verdachte in zaak-Nicky Verstappen opnieuw verlengd

Het voorarrest tegen Jos B., de man die verdacht wordt van het ontvoeren, seksueel misbruiken en doden van de 11-jarige Nicky Verstappen, wordt verlengd met drie maanden.

Dat heeft de rechtbank Maastricht beslist in een pro-formazitting. De verdachte was daarbij aanwezig.

Dna-sporen op pyjama

De 11-jarige jongen uit Heibloem verdween in de nacht van 9 op 10 augustus 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Een dag na zijn vermissing werd hij dood gevonden in de omgeving van het kamp. Op de onderbroek en pyjama van de jongen werd dna gevonden.

Bijna twintig jaar later, na een groot dna-verwantschapsonderzoek, kwam Jos B. in beeld als verdachte. Hij werkte daar zelf niet aan mee, maar dna van familieleden leidde naar B., die in 1985 al eens was genoemd in een geseponeerde zedenzaak.

Klopjacht in Spanje

De familie van B. had hem als vermist opgegeven en spullen waarop zijn dna zat naar de politie gestuurd. Dat dna bleek een 100-procentmatch te zijn met het materiaal op de kleding van Nicky Verstappen. In de zomer van 2018 werd Jos B. na een klopjacht in Spanje aangehouden.

Vandaag zou de strafzaak tegen B. eigenlijk inhoudelijk worden behandeld, maar de rechtbank besloot dat vanwege het coronavirus uit te stellen. De inhoudelijke behandeling staat nu gepland voor 28 september.