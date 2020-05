50Plus-Kamerleden over vertrek Krol: 'Hij is een zetelrover'

Zetelroof?

De discussie over zetelroof of niet, is niet nieuw. Kamerleden hebben recht op hun zetel omdat zij individueel zijn gekozen en de zetel geen eigendom is van de partij. Maar dat wordt door de partij waar zij vertrekken soms anders gezien.

Dat gebeurde bij oud-VVD'er en Kamerlid Van Haga en bij Kamerlid Van Kooten-Arissen, de nieuwe politieke bondgenoot van Henk Krol, die opstapte bij de Partij voor de Dieren.

