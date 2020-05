Elon Musk twittert beurskoers van Tesla omlaag

Elon Musk, de ceo van autobedrijf Tesla, heeft op Twitter geschreven dat de beurskoers van zijn bedrijf "te hoog" is. Het had al snel effect op de aandelen Tesla: de waarde daalde met dertien procent, maar steeg daarna wel weer een beetje.

De miljardair twitterde ook dat hij bijna al zijn materiële bezit zal verkopen. "Ik zal geen huis bezitten", schreef hij op het sociale medium. En een halfuur later: "Mijn vriendin is boos op me."