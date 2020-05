Diplomatie of politiek? Ambassadeurs roeren zich in de coronacrisis

Het oogde als het vervolg op een soortgelijke brief die Xu vorig jaar mei liet plaatsen in NRC, kort na zijn benoeming als ambassadeur. Volgens hoogleraar diplomatie Jan Melissen, verbonden aan de Universiteit Leiden, is het een schoolvoorbeeld van moderne diplomatie. Ambassadeurs verschuilen zich steeds minder in hun ambassades en laten steeds vaker proactief van zich horen.

Bijvoorbeeld dus via kranten. Twee weken geleden vroegen de ambassadeurs van Frankrijk en Duitsland via het AD in een open brief "aan alle Nederlanders" solidair te blijven met de Europese Unie. En een maand geleden ageerden vooraanstaande Italiaanse politici via de Frankfurter Allgemeine Zeitung nog tegen de Nederlandse opstelling in Europa.

Diplomatie-expert Melissen ziet dat ambassadeurs eigenlijk al sinds de aanslagen op 11 september 2001, toen de internationale verhoudingen op scherp kwamen te staan, meer op de voorgrond treden en daarmee buiten de traditionele diplomatieke paden gaan. "Politieke conflicten worden sindsdien vaker uitgevochten langs diplomatieke wegen", zegt Melissen. "Het heeft ook te maken de opkomst van het populisme. Diplomaten worden vaker ingezet om vrienden te winnen en het imago van het land te verbeteren."

Daarnaast worden ambassadeurs in deze tijd door de opkomst van sociale media steeds vaker geconfronteerd met nepnieuws, zegt Melissen. "Daar kunnen ze weinig tegen doen, behalve proberen het recht te zetten via bijvoorbeeld zo'n brief."

Mondige Chinese diplomaten

In het geval van China worden ambassadeurs overigens pas recent aangemoedigd zich te roeren. Persbureau Reuters schreef eind maart op basis van bronnen dat president Xi vorig jaar via een handgeschreven memo zijn normaliter relatief terughoudende diplomaten hoogstpersoonlijk had gevraagd meer "strijdlust" te tonen.

"En dat zie je nu terug", zegt sinoloog Lilian Kranenburg, eigenaar van een bureau dat Nederlandse bedrijven helpt met samenwerkingen in China. Want niet alleen de Chinese ambassadeur in Nederland laat in de coronacrisis van zich horen. De afgelopen maanden ageerden Chinese ambassadeurs in Duitsland, Spanje en België ook al publiekelijk via open brieven, op Twitter of in persverklaringen tegen in hun ogen gekleurde berichtgeving over China en het coronavirus.

Vorig jaar botste de Chinese ambassadeur in Pakistan op Twitter met Susan Rice, veiligheidsadviseur onder president Obama. De ambassadeur kreeg naar verluidt volop lof voor de ruzie toen hij terugkeerde in Peking: