Chinese ambassadeur reageert fel op kritiek van Amerikaanse collega

Volgens Xu heeft China, in tegenstelling tot wat volgens hem wordt beweerd, wel degelijk op tijd de Wereldgezondheidsorganisatie ingelicht. "Op 27 december 2019 deed een ziekenhuis uit Hubei voor het eerst melding over drie patiënten met een longontsteking met een onbekende oorzaak. Informatie over de epidemie werd op 3 januari 2020 aan de WHO formeel meegedeeld."

'Totaal schaamteloos'

Ook daarna bleef de communicatie met de WHO en andere landen volgens Xu snel en transparant. "Het duurde tot 30 januari voordat de WHO de epidemie tot internationale noodsituatie heeft uitgeroepen. Er was dus geen sprake van vertraging in de informatievoorziening vanuit China."

"Waarom brak de epidemie later dan toch uit in Europa en de VS? China was het eerste land dat ten prooi viel aan het nieuwe virus. Maar zelfs met alle beschikbare kennis van de eigenschappen van het virus en de herhaalde oproepen van de WHO voor betere preventie, hebben sommige landen nauwelijks iets gedaan en laten ze het virus zich op grote schaal verspreiden. Er moet zeker iets heel erg mis zijn gegaan. Het is totaal schaamteloos om niet over eigen fouten na te denken en gewoon de verantwoordelijkheid bij China te leggen."