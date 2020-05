1,9 miljoen deeltjes microplastic op 1 vierkante meter zeebodem

Onderzoekers van universiteiten in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben in de Middellandse Zee de grootste concentratie microplastic aangetroffen die ooit op een zeebodem is gemeten. In de Tyrreense Zee, tussen het vasteland van Italië en Sardinië, hadden zich op een vierkante meter zeebodem 1,9 miljoen deeltjes plastic opgehoopt.

Elk jaar verdwijnt zo'n 10 miljoen ton plastic afval in zeeën en oceanen, met alle gevolgen van dien voor het planten- en dierenleven. Zo'n 1 procent blijft aan de oppervlakte of net iets daaronder. Dat heeft de aandacht van het publiek en er wordt ook aan oplossingen gewerkt. Zo wordt met experimentele plasticvangers geprobeerd plastic bij elkaar te vegen en uit het water te vissen.