'We hebben voldoende machines, maar te weinig testvloeistof'

Volgens Sijbesma is het een keuze van de politiek om te bepalen welke groepen er getest worden, en welke nog niet. Nu zijn dat vooral zorgmedewerkers en mensen uit de handhaving, zoals politieagenten. Nu de basisscholen weer open gaan en kinderen weer mogen sporten, komen daar docenten, kinderopvangmedewerkers, jeugdtrainers en later ook mantelzorgers bij.

Sijbesma verzekerde de Kamerleden dat daar voldoende capaciteit voor aanwezig is. Nu kunnen er zo'n 7000 mensen per dag worden getest. Begin mei is er opgeschaald naar 8000 per dag. "Dat is drie tot vier keer zoveel als een paar maanden geleden. Maar als u iedereen in Nederland met klachten zou willen testen, dan hebben we daar niet morgen de testen voor beschikbaar."

Toch heeft Sijbesma goede hoop dat het de komende weken wel goed komt met de totale testcapaciteit. Uiteindelijk wil het kabinet de mogelijkheid hebben om 29.000 mensen per dag te testen.

In het begin van de coronauitbraak had Nederland vanwege het tekort aan testen een zeer restrictief testbeleid, maar dat is volgens Sijbesma nu niet meer het geval. "We zitten ongeveer in de middenmoot, vergeleken met andere landen."

Hij reageerde ook nog op het bericht dat een Duits laboratorium elke dag 5000 testen uit zou kunnen voeren voor Nederland, maar dat ons land daar geen gebruik van maakt. Volgens Sijbesma ligt dat genuanceerder: "Ik weet dat er nu naar gekeken wordt, er zijn bij dat specifieke laboratorium wel een aantal haken en ogen die ik niet in de media zou willen uitleggen, we gaan het zeker bekijken, maar er zitten wat haken en ogen aan."