Fysiotherapeuten wachten op groen licht, 'maar er is veel onduidelijk'

Hun omzet is gekelderd en het is nog altijd onduidelijk wanneer ze weer volledig aan de slag mogen gaan. Fysiotherapeuten willen het werk weer zo veel mogelijk hervatten, maar wachten nog op groen licht vanuit het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid.

In Nederland zijn zo'n 27.000 fysiotherapeuten, verdeeld over zo'n 7000 praktijken. Een deel van die praktijken is in de coronacrisis blijven doorbehandelen, vertelt een woordvoerder van branchevereniging KNGF. "We zijn nooit gedwongen gesloten geweest, omdat wij een medisch contactberoep zijn. Alleen behandelden we in aangepaste vorm: via beeldbellen en in de praktijken op 1,5 meter afstand."

Bij hoge uitzondering behandelen praktijken patiënten soms nog fysiek. "Maar dat is alleen bij medisch noodzakelijke zorg en die afweging moet de fysiotherapeut zelf maken." Ook moeten praktijken dan over de juiste beschermingsmiddelen beschikken. "Sommige praktijken hebben die aangeschaft, maar het overgrote deel van die behandelingen gaat niet door."

Mondkapjes

Nu fysieke behandelingen bijna zeven weken amper hebben plaatsgevonden, begint de zorgdruk op te lopen. "We krijgen veel signalen van patiënten en ook verwijzers, zoals huisartsen, dat fysieke zorg echt nodig is", zegt KNGF-voorzitter Guido van Woerkom. Om dat veilig te kunnen uitvoeren, is toegang tot beschermingsmiddelen als mondkapjes nodig. "We willen van het ministerie ook toegang tot de landelijke voorraad. Op dat antwoord moeten we nu al te lang wachten."

Ook financieel zitten fysiotherapeuten vooralsnog in de wachtkamer, zegt Van Woerkom. "Het is erg onduidelijk. Begin van de maand is er een regeling aangekondigd. Daarbij compenseren zorgverzekeraars een deel van het omzetverlies van fysiotherapeuten via het geld dat zij via premies nog altijd binnenkrijgen. Alleen is er nog altijd geen duidelijkheid over de inhoud van die regeling. Dat zorgt voor onzekerheid."