Mondkapjes voorlopig niet beschikbaar voor contactberoepen buiten de zorg

Er zijn voorlopig geen mondkapjes beschikbaar voor kappers en andere contactberoepen. Dat zei minister Van Rijn van Volksgezondheid bij de aanbieding van de eerste mondkapjes die zijn geproduceerd door drie Nederlandse bedrijven.

"Voorlopig is alle aandacht nodig voor de zorg, want alle zorgmedewerkers moeten beschermd kunnen werken", zei Van Rijn. Hij weet dat er behoefte is aan meer, maar "die luxe hebben we voorlopig niet".

"Wij hebben inkoop, hergebruik en productie in eigen land en dat geheel geeft licht aan het einde van de tunnel, daar kunnen we de acute tekorten misschien een beetje mee tegemoetkomen, maar we zijn er nog niet."

Het is de verwachting dat het kabinet morgen besluit de maatregelen niet te versoepelen. Onder anderen kappers kunnen dan voorlopig niet aan het werk.

Miljoen kapjes per week

De drie Nederlandse bedrijven, Auping, DSM en Afpro Filters, gaan een miljoen medische mondkapjes per week produceren. "Ongelooflijk belangrijk", zegt Van Rijn daarover, gezien het tekort op de wereldmarkt.

De bedrijven kunnen tot een kwart produceren van het aantal mondkapjes dat nodig is. "Daardoor zijn we minder afhankelijk van het buitenland", zegt Van Rijn. De bedrijven produceren tegen kostprijs. "We vinden dat onze gezondheidsmedewerkers beschermd hun werk moeten kunnen doen", zegt oud-minister Edith Schippers, president van chemiebedrijf DSM.

"Je kunt nog niet voorzien hoeveel er nodig is en hoelang het nodig is en of we ze ook voor andere beroepen nodig hebben. Dat weten we gewoon niet goed", aldus Schippers.

De meeste mondkapjes komen nu uit China. "Het blijft nog elke dag vechten", zegt Van Rijn. "Gelukkig hebben we nu een luchtbrug met Azië zodat we een vaste aanvoer hebben, maar tegelijkertijd heb je altijd leveringsonzekerheid."