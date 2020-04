Nog geen versoepelingen, ook niet voor kappers

Er komt vooralsnog geen versoepeling van de coronamaatregelen, ook niet voor mensen met een contactberoep, zoals kappers. Een deel van de Tweede Kamer drong er vorige week op aan dat die, met beschermingsmiddelen, snel weer aan het werk moeten kunnen. Maar bronnen rond het kabinet melden dat zo'n verruiming er nog niet in zit.

Morgen komen de meest betrokken ministers weer bijeen in crisisberaad. Na afloop worden geen grote beleidswijzigingen verwacht, zeggen de bronnen. Er is ook geen persconferentie aangekondigd.

Het verbod op het uitoefenen van contactberoepen geldt tot 20 mei. Als het kan, moet dat eerder ingetrokken worden, vindt de Kamer. Viroloog Jaap van Dissel van het RIVM zei vorige week tegen de Kamerleden dat beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, een rol kunnen spelen bij een exitstrategie.

OMT-advies

De deskundigen uit het Outbreak Management Team (OMT) hebben aangekondigd dat ze in hun eerstvolgende advies aan het kabinet zullen ingaan op mogelijkheden om de maatregelen voor contactberoepen te versoepelen. Daarbij wordt ook gekeken naar de inzet van beschermingsmiddelen voor die beroepsgroep. Het OMT komt volgende week maandag weer bij elkaar.

Het OMT laat onderzoeken of kappers en andere contactberoepen veilig kunnen werken met mondkapjes en beschermingsmiddelen. Als dat zo is, zouden de beperkingen versoepeld kunnen worden. Maar dan moeten er wel voldoende mondkapjes beschikbaar zijn.

Tot nu toe heerst er schaarste aan beschermingsmiddelen. Die gaan nu met name naar ziekenhuizen en verpleeghuizen. Om dat eerlijk te laten verlopen, is er een speciaal verdeelsysteem in het leven geroepen. Ondertussen probeert het kabinet van overal ter wereld mondkapjes hier naartoe te halen. Ook bedrijven in Nederland zijn bezig om de productie van die maskers op te starten.