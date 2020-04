Kinderen weer de sportvelden op, ouders moeten (zoveel mogelijk) wegblijven

Niet overal wordt vandaag al gesport. Gemeenten moeten plannen van sportclubs eerst goedkeuren. In bijvoorbeeld Purmerend starten de trainingen pas op zijn vroegst volgende week, omdat de gemeente pas later in de week naar de ingediende plannen kan kijken.

Bij sv Hoofddorp beginnen ze wel alvast vandaag. 20 voetbalteams mogen verspreid over de dag weer trainen. De club heeft afgesproken dat ouders hun kinderen bij de parkeerplaats afzetten; ze worden bij de poort opgewacht door hun trainer. De oudere kinderen zullen nog geen duels uitvechten, maar vooral loopoefeningen doen en werken aan hun passing.

Nog een hele toer

In Kampen begint ook tennisvereniging KJLTC weer. Na zes weken lockdown komen er vandaag 100 kinderen tennissen. Tennisleraar Josien Boverhof is erg enthousiast, al erkent ze ook: "Het gaat eerst om het handhaven van de regels en dan pas over de sport. Dat voelt ook wel als een hele verantwoordelijkheid. We moeten ons allemaal aanpassen aan wat kan en wat niet. Dat wordt nog een hele toer. Maar het is zo fijn voor de kinderen dat er weer wat mag."

Bij atletiekvereniging PAC Rotterdam gaan ze in kleinere groepen trainen. Voorzitter Martin Blok zegt dat het complex dan groot genoeg is. "En het is geen contactsport, dus dat scheelt al."

De trainingen bij PAC zijn ook korter en er komt bewegwijzering zodat iedereen weet "hoe ze moeten lopen", zegt Blok. "We proberen ook zo min mogelijk materiaal te gebruiken, want dat moet allemaal gedesinfecteerd worden. Het is lastig om voldoende middelen aan te schaffen. Bij wat we hebben, willen we zoveel mogelijk desinfecterende middelen gebruiken voor de handen."