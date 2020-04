Dag van de waarheid voor CDA Brabant: komt er een bestuur met FvD?

Gaat het CDA Brabant in zee met Forum voor Democratie? Daar moet vandaag duidelijkheid over komen: naar verwachting vanavond laat wordt de uitkomst bekend van een raadpleging onder Brabantse CDA-leden over de samenwerking met de partij van Thierry Baudet.

En die uitkomst wordt niet alleen door de Brabantse leden, maar ook door veel CDA'ers buiten Brabant met spanning afgewacht. De voorgenomen samenwerking leidt tot felle interne kritiek, onlangs nog in een open brief van onder meer oud-ministers Hirsch Ballin en Maij-Weggen. "Doe het niet" was hun oproep.

Samenwerking met FvD of PVV ligt gevoelig sinds de omstreden gedoogconstructie van het eerste kabinet-Rutte (2010-2012) met de PVV. Het CDA raakte daarover enorm verdeeld en leed in 2012 een flinke verkiezingsnederlaag.

Tot nu toe spraken landelijke partijkopstukken zich niet inhoudelijk over de ontwikkelingen in Brabant uit. Fractievoorzitter Heerma zei wel dat "de tijden inmiddels veranderd zijn" en dat partijen uitsluiten van samenwerking "tot onbestuurbaarheid kan leiden".

Fractie bepaalt

Omdat een gewone ledenvergadering, die eigenlijk in mei moest worden gehouden, door de coronacrisis niet mogelijk is, besloot het Brabantse afdelingsbestuur de voorgenomen samenwerking op een andere manier aan de leden voor te leggen: via een schriftelijke raadpleging. 1100 Brabantse leden gaven aan te willen meedoen.

Overigens hebben zij niet het laatste woord. Als om 12.00 uur vanmiddag de raadpleging sluit gaat een team van leden en bestuur de reacties verwerken en analyseren. Het bestuur stelt op grond hiervan een advies op aan de fractie, en die hakt uiteindelijk de knoop door.

In februari werd duidelijk dat het CDA in Noord-Brabant een college van Gedeputeerde Staten wil vormen met Forum voor Democratie, Lokaal Brabant en VVD. Partijen werden het in maart eens over "principes van samenwerking".

Die principes, waaronder "openstaan voor een respectvolle samenleving" en de "hand uitsteken naar elkaar" overtuigden sommigen wel, maar anderen totaal niet.