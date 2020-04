Pentagon geeft beelden ufo's officieel vrij, nog altijd 'ongeïdentificeerd'

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft drie video's vrijgegeven van ongeïdentificeerde vliegende objecten. De beelden zijn gemaakt door piloten van de marine in 2004 en 2015.

Op de korrelige beelden zijn volgens het ministerie "ongeïdentificeerde fenomenen in de lucht" te zien. De video's waren in 2007 en 2017 al uitgelekt, onder meer via de New York Times, en het ministerie had ook al eerder bevestigd dat de beelden echt waren. Ze waren alleen nog niet officieel vrijgegeven door Defensie. Dat gebeurde volgens het Pentagon jarenlang niet omdat het zeker wilde weten dat er niet onbedoeld ook tactische informatie over de Amerikaanse militaire systemen naar buiten zou komen.

Het Pentagon geeft de infraroodbeelden nu wel vrij, zo staat in een verklaring, "om elk misverstand over de vraag of de opnamen echt zijn of niet weg te nemen". Defensie voegt eraan toe dat de objecten op de video's nog altijd te boek staan als "ongeïdentificeerd".

Bij enkele van de vrijgegeven beelden is het commentaar van de piloten te horen: