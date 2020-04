Vodafone zet 5G alvast ‘aan’, maar effecten zijn voor nu beperkt

Met het doel om eerder te zijn dan de concurrentie, kondigt VodafoneZiggo aan dat het vanaf vanavond "in ruim de helft van Nederland" 5G beschikbaar stelt. De effecten zijn vooralsnog beperkt: je moet een toestel hebben dat het nieuwe netwerk ondersteunt en de snelheid ligt niet veel hoger dan bij 4G. Het is daarmee ook onderdeel van de strijd tussen providers om te kunnen zeggen dat je de eerste bent.

Officieel was de gedachte dat de providers pas in of na de zomer hun 5G-netwerken zouden gaan activeren. Dit omdat de frequentiebanden die hiervoor bestemd zijn nog moeten worden geveild. De eerste veiling loopt inmiddels en wordt in juni afgerond. De telecomprovider gaat voor nu gebruikmaken van een frequentieband die het al in handen heeft en waar voorganger 4G op werkt. De provider belooft in juli landelijke dekking te hebben.

Snelheidsverhoging van 10 procent

Door deze werkwijze zal de snelheidsverhoging, voor wie vanaf vandaag overschakelt, in eerste instantie niet heel erg merkbaar zijn. Het bedrijf spreekt van 10 procent verschil. Uiteindelijk belooft de provider snelheden van wel 1000 megabit, maar de vraag is wanneer dit de praktijk zal zijn. Daarnaast is het aantal toestellen dat 5G ondersteunt nog beperkt, al zullen dat er wel steeds meer worden. Voor een deel van de klanten (met een zogeheten Red of Red Pro-abonnement) van de provider is de 'upgrade' gratis, een ander deel moet 2 euro per maand betalen.