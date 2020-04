Verdachte opgepakt voor brandstichting zendmast Groningen

Sinds 3 april is al achttien keer brand uitgebroken bij zendmasten. Vannacht gebeurde dat in Vlissingen. De nieuwe zendtechnologie 5G wordt door sommigen in verband gebracht met de verspreiding van het coronavirus, maar daar is geen enkele concrete aanwijzing voor.

De politie heeft de afgelopen dagen 25 nieuwe tips ontvangen over brandstichting bij zendmasten. Opsporing Verzocht zond gisteren opnieuw bewakingsbeelden uit, ditmaal van twee verdachten die een zendmast in brand staken op het dak van een parkeergarage bij de Westergasfabriek in Amsterdam. Onderzocht wordt of de 34-jarige man die vandaag is opgepakt ook bij andere branden betrokken is geweest.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid noemde de sabotage van de zendmasten eerder al "een zorgelijke ontwikkeling". De verbindingen zijn bijvoorbeeld nodig voor ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Ook kan brandstichting ertoe leiden dat 112 niet mobiel bereikbaar is.