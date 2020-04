Politie heeft 25 nieuwe tips binnen over zendmastbranden

De politie heeft 25 tips gekregen over brandstichting bij zendmasten, nadat er gisteren bij Opsporing Verzocht beelden van verdachten werden uitgezonden. Dat meldt de politie op Twitter.

In de uitzending zaten onder meer nieuwe beelden van twee mannen die afgelopen zaterdag een zendmast in brand staken op het dak van parkeergarage bij de Westergasfabriek in Amsterdam. De politie zag dat er een poging was gedaan om nog een tweede zendmast op het dak in brand te steken, maar dat was niet gelukt.

De twee verdachten kwamen op het dak via de parkeergarage, waar ze een hek opentrokken om binnen te komen. Ze droegen gezichtsbedekkende kleding en liepen met tasjes waar jerrycans in zouden hebben gezeten.