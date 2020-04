Opnieuw brandstichting bij zendmasten, politie doet oproep aan tankstations

Vannacht zijn opnieuw zendmasten doelwit van brandstichting geweest. Het gaat om twee masten op het dak van een parkeergarage in Amsterdam-West, waarvan een daadwerkelijk vlam vatte.

Om 05.00 uur werd het vuur ontdekt, waarna de brand snel kon worden geblust. De politie roept getuigen op zich te melden. Daarnaast vraagt het tankstationshouders in Amsterdam alert te zijn op mensen die een jerrycan vullen.

De afgelopen twee weken is bij zeker 17 zendmasten brand gesticht. Als gevolg van zo'n brand is er tijdelijk geen telefonisch bereik in een gebied van vijf kilometer rondom de mast. Ook het noodnummer 112 kan mogelijk niet goed worden bereikt.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid noemde de sabotage van de masten "een zorgelijke ontwikkeling". Er wordt onderzocht of de branden gesticht zijn door anti-5G-activisten, die de komst van het nieuwe mobiele netwerk willen tegenhouden. Ook worden op sociale media complottheorieën gedeeld over een verband tussen de uitrol van 5G en het coronavirus.