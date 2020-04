Waarom worden door heel Nederland zendmasten in brand gestoken?

In het Brabantse Veldhoven stonden vanmorgen twee zendmasten in brand en bij Oudenbosch woedde vannacht ook brand bij twee masten. En dit zijn niet de enige branden die de afgelopen dagen uitbraken bij zendmasten: ook in Deurne, Nuenen, Rotterdam en Beesd ontstond brand. Omdat het vuur veelal onderaan de palen begint, bij de kabels, gaan de autoriteiten uit van brandstichting. Wat is er aan de hand?

Vorige week zaterdag werd de eerste mast in Nederland in brand gestoken, zegt Rob Bongenaar, directeur van Monet. Monet overlegt namens telecomproviders met gemeenten over de locatie van nieuwe masten. Tot dusver zijn in Nederland zes zendmasten in vlammen opgegaan. Monet schat dat de schade van die branden in de tonnen loopt.

Ook in Groningen werd recent een mast in brand gestoken. Een ooggetuige beschreef hoe hij een man met een jerrycan brandstof over de onderkant van een zendmast zag gooien. Daarop braken vlammen van drie meter hoog uit.

Geen bereik en verstoring noodnummer

Het gevolg van zo'n brand is dat er tijdelijk geen telefonisch bereik is een gebied van vijf kilometer rondom de mast. Ook het noodnummer 112 kan niet worden gebeld. Ook een mast die uitsluitend wordt gebruikt voor communicatie tussen hulpdiensten, stond afgelopen week in brand.

De NCTV noemt de sabotage van de masten "een zorgelijke ontwikkeling" .De autoriteiten onderzoeken of de brandstichting het werk is van anti-5G-activisten, die de komst van het nieuwe mobiele netwerk willen tegenhouden.

Minister Grapperhaus spreekt van een "aanval op onze hulpdiensten en daarmee onze samenleving". Hij noemt het "levensgevaarlijk" dat zendmasten in brand worden gestoken omdat de masten "vitaal" zijn voor de hulpdiensten. Daarbij wijst de bewindsman erop dat 5G nog niet in Nederland is uitgerold. Het nieuwe mobiele netwerk wordt momenteel nog maar op enkele locaties getest. De masten die in brand zijn gezet, worden dus nog niet gebruikt voor 5G.