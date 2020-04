Brand bij vier zendmasten: 'Heel sterk vermoeden van brandstichting'

De afgelopen dagen is bij vier telefoonzendmasten in Nederland brand uitgebroken. Dat meldt Monet, de vereniging die namens telecomproviders met gemeenten overlegt over de locatie van nieuwe masten. Tot nu was alleen een incident bekend bij Deurne, in Noord-Brabant.

Directeur Rob Bongenaar zegt dat er een "heel sterk vermoeden" is van brandstichting. Dit is gebaseerd op het feit dat de branden zijn begonnen bij de kabels onderaan de mast. De laatste brand was vannacht in Nuenen, niet ver van Deurne. Ook in Beesd en Rotterdam was er brand.

"De Nederlandse mobielenetwerkoperators, verenigd in Monet, vinden het onacceptabel en te gek voor woorden dat moedwillig mobiele zendmasten worden vernield", staat in een persverklaring. Er is aangifte gedaan en onder meer de NCTV is ingelicht.

Monet en de telecomproviders benadrukken dat de beschikbaarheid van zendmasten van "essentieel belang" is. Door de brandstichting zou 112 mogelijk niet meer mobiel bereikbaar kunnen zijn. Ook zijn de verbindingen hard nodig voor ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, zegt Monet.

De NCTV zegt in een reactie dat protestacties tegen zendmasten niet nieuw zijn, maar dit soort extremistische acties wel. De sabotage van zendmasten wordt een "zorgelijke ontwikkeling" genoemd.

Complottheorieën en 5G

Alleen bij de zendmast in Deurne, waar afgelopen weekend brand was, stond er "Fuck 5G" geschreven. Wanneer die tekst erop is gezet, is onduidelijk, maar volgens eigenaar Cellnex Telecom stond dit er niet eerder op.

De branden volgen op een aantal brandstichtingen in het Verenigd Koninkrijk. Volgens The Guardian is bij twintig zendmasten vandalisme gepleegd, waarbij het deels gaat om brandstichting. Er lijkt daar een duidelijk verband te zijn met complottheorieën dat 5G zou bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus. Experts spreken die theorieën nadrukkelijk tegen.

In het Verenigd Koninkrijk is 5G in bepaalde delen al beschikbaar. In Nederland bestaat het nieuwe mobiele netwerk alleen nog in de vorm van proefopstellingen. De providers hopen het netwerk in het najaar te kunnen activeren.

Het is onduidelijk of er in Nederland een link is met die ongefundeerde complottheorieën over 5G en het coronavirus. Hoewel de "Fuck 5G"-tekst in Deurne wijst op anti-5G-sentimenten, is het nog niet duidelijk of het verband met corona wordt gelegd.