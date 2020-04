Tweede verdachte van branden zendmasten opgepakt

De politie heeft een tweede verdachte opgepakt in het onderzoek naar de branden in zendmasten. Het is een 24-jarige man uit Swifterbant. Hij wordt verdacht van het stichten van brand in een zendmast in Dronten, op 10 april.

Van die brand waren beveiligingsbeelden. De zaak kwam ook aan de orde in Opsporing Verzocht. De tips die daarop binnenkwamen, hebben mede geleid tot het achterhalen van zijn identiteit. De politie onderzoekt of hij bij meer branden betrokken is geweest.

De afgelopen weken waren er branden in zeker achttien zendmasten. Gisteren werd ook al een verdachte opgepakt, een man van 34. Hij wordt verdacht van het aansteken van een brand in Groningen.

'Zorgelijke ontwikkeling'

De politie bekijkt of er sprake is van enig georganiseerd verband. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid sprak eerder van een "aanval op onze hulpdiensten en daarmee onze samenleving". Hij noemde het levensgevaarlijk dat zendmasten in brand worden gestoken omdat die vitaal zijn voor de hulpdiensten.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid noemde de sabotage van de masten "een zorgelijke ontwikkeling". De autoriteiten onderzoeken of de brandstichting het werk is van anti-5G-activisten, die de komst van het nieuwe mobiele netwerk willen tegenhouden.

Grapperhaus wees erop dat 5G nog niet in Nederland is uitgerold. Het nieuwe mobiele netwerk wordt momenteel nog maar op enkele locaties getest. De masten die in brand zijn gezet, worden dus nog niet gebruikt voor 5G.