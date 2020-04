Premier Nieuw-Zeeland: 'Strijd gewonnen, maar waakzaam blijven'

Nieuw-Zeeland heeft "grootschalige en niet-gedetecteerde" verspreiding van het coronavirus een halt toegeroepen, zegt premier Ardern. Volgens haar heeft haar land het virus op dit moment "geëlimineerd". Over een paar uur versoepelt Nieuw-Zeeland de strikte maatregelen tegen het coronavirus.

Met de versoepeling mogen restaurants en een deel van de winkels weer voorzichtig open, mits ze maatregelen hebben getroffen. Tot en met de vierde klas gaan de scholen weer open voor kinderen die niet thuis les kunnen volgen.

Naar verwachting kunnen vanaf middernacht ongeveer een miljoen mensen weer naar hun werk. "We openen de economie, maar dat geldt niet voor het sociale leven", waarschuwt Ardern. Ze denkt dat de maatregelen over twee weken nog verder versoepeld kunnen worden.

Onvoorzichtig

"We hebben die strijd gewonnen, maar we moeten waakzaam blijven als we dat zo willen houden", zegt Ardern. Ze waarschuwt dat de versoepeling geen reden is om onvoorzichtig te worden en wijst erop dat er nog altijd coronagevallen zijn in het land.

Het lage aantal nieuwe coronagevallen geeft het vertrouwen dat eliminatie van het virus is bereikt, volgens het ministerie van Volksgezondheid. Maar dat betekent niet dat er geen nieuwe besmettingen bij zullen zijn. Maar het zou volgens hem betekenen dat Nieuw-Zeeland weet waar de coronagevallen vandaan komen.

'Trans-Tasmaanse bubbel'

Mocht Australië ook succes hebben bij de bestrijding van het virus, wil de Nieuw-Zeelandse premier een 'trans-Tasmaanse bubbel' maken, waarin reizen tussen de landen weer mogelijk wordt.

In Nieuw-Zeeland zijn in totaal minder dan 1500 coronabesmettingen vastgesteld en het aantal nieuwe besmettingen ligt al dagen onder de tien. Er zijn negentien mensen aan het virus overleden. De geringe verspreiding van het virus heeft te maken met de snelle reactie van het land, stelt microbioloog Siouxie Wiles bij de BBC. Ook zijn er snel veel mensen getest.

Ardern zou door haar duidelijkheid in haar communicatie ook een belangrijke rol hebben gespeeld bij het beperken van de uitbraak. "De premier maakte duidelijk dat gezondheid van inwoners een belangrijke rol speelt in de economie. Ze hebben veel maatregelen genomen die ervoor zorgden dat mensen aan het werk bleven", zegt Wiles, die de overheid adviseert in de crisis. Het idee daarachter was volgens haar dat de economie zo sneller een "herstart" kan maken.

Vrijwel alle bedrijven en scholen waren de afgelopen vier weken dicht en Nieuw-Zeelanders werd gevraagd alleen naar buiten te gaan voor een korte wandeling of om boodschappen te doen.