Zo ondersteunen andere Europese landen hun luchtvaartmaatschappijen

"KLM is als een dominosteen aan het begin van een lange rij", zei minister Hoekstra van Financiën vrijdagavond. Om te voorkomen dat die steen omvalt en in zijn val ook de rest van de rij meeneemt - zoals laders en lossers, toeleveranciers en bedrijven in de toerismesector - gaat de Nederlandse overheid het luchtvaartbedrijf steunen met 2 tot 4 miljard euro.

De Franse regering kwam op haar beurt met een steunpakket van 7 miljard euro voor Air France, waarmee het moederbedrijf Air France-KLM in totaal op zo'n 10 miljard euro aan noodgeld kan rekenen.

Het luchtvaartbedrijf is daarmee niet de enige. Ook andere Europese landen komen met steunpakketten om 'hun' vliegmaatschappij overeind te houden. De luchtvaartsector wordt wereldwijd hard getroffen door de coronacrisis: in het ergste scenario - bij de meest uitgebreide verspreiding van het virus - lijden vliegmaatschappijen naar schatting 113 miljard dollar omzetverlies.

Om hun economie te redden, gaat er in Europa dus veel geld 'de lucht in'. Een overzicht:

Duitsland

De grootste luchtvaartmaatschappij van Duitsland - en een van de grootste maatschappijen van Europa - is Lufthansa. Mogelijk wordt de Duitse regering een stille partner van het bedrijf: een belangrijke aandeelhouder, maar zonder stemrecht. Daarover verschillen de meningen in Duitse regeringskringen nog. In ieder geval is de regering van plan om een fors bedrag in de maatschappij te pompen. Hoeveel precies is nog niet bekend, maar het gaat om miljarden.

Zo'n 700 van de 760 vliegtuigen van Lufthansa staan momenteel stil. Het bedrijf hoopt ook nog financiële steun te krijgen van de regeringen van België, Oostenrijk en Zwitserland, waar dochtermaatschappijen vliegen.

België

Een van die dochters is Brussels Airlines. Dat bedrijf heeft de Belgische overheid gevraagd om 290 miljoen euro. De federale overheid voert zelfs gesprekken om Brussels Airlines over te nemen. Zonder steun gaat het bedrijf failliet. Tot 15 mei blijven alle vliegtuigen in ieder geval aan de grond.

Ook andere Belgische luchtvaartmaatschappijen hebben hulp nodig. Tui Fly België heeft de overheid om 250 miljoen euro gevraagd. Air Belgium, Sabena Aerospace en bagage-afhandelaars Aviapartner en Swissport willen eveneens ondersteuning, maar zij hebben nog geen bedragen genoemd.

Oostenrijk

In Oostenrijk is ongeveer 800 miljoen euro nodig voor het redden van Austrian Airlines. Dat is een ingewikkelde operatie, omdat de luchtvaartmaatschappij een dochter is van het Duitse luchtvaartbedrijf Lufthansa (net als Brussels Airlines). Maar de Oostenrijkse minister van Financiën Blümel heeft gezegd dat alles wordt gedaan om de maatschappij overeind te houden.

Milieuminister Gewessler wil wel een voorwaarde koppelen aan de steun: de CO2-uitstoot van Austrian Airlines moet worden teruggedrongen, vindt zij.

Scandinavië

Ook Scandinavian Airlines (SAS), de luchtvaartmaatschappij van Zweden, Denemarken en Noorwegen, krijgt staatssteun. In Zweden is daar 500 miljoen euro voor beschikbaar. De Denen hebben 137 miljoen in kas om SAS overeind te houden. Ook Noorwegen gaat meebetalen.

Finnair, de nationale luchtvaartmaatschappij van Finland, wordt ondersteund met 600 miljoen euro.

Frankrijk

Tot slot Frankrijk. We wisten al dat de Franse regering 7 miljard euro in Air France steekt. Maar ze wil ook graag andere nationale industrieën overeind houden. Dus niet alleen Air France - de toevoeging KLM hoor je niet bij de Fransen - maar ook autobouwer Renault krijgt vijf miljard euro aan steun. Bij Air France is nationalisatie volgens Transportminister Borne overigens ook nog een mogelijkheid.

Net als in Nederland wordt in Frankrijk een debat gevoerd over eventuele milieubeperkingen die aan bedrijven moeten worden opgelegd in ruil voor staatssteun. Europarlementariërs Canfin (Renew Europe) en Delli (De Groenen) vinden dat de reddingsoperaties gebruikt moeten worden om naar een groenere economie te gaan. Uiteindelijk is dat alleen bij een oproep gebleven. Voor staatssteun geldt wel dat bedrijven (dus ook luchtvaartmaatschappijen) alleen van staatssteun kunnen profiteren als ze ook in Frankrijk belasting betalen.