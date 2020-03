Luchtvaartbranche vreest 113 miljard omzetverlies door coronavirus

De uitbraak van het coronavirus gaat luchtvaartmaatschappijen wereldwijd in het ergste geval dit jaar 113 miljard dollar omzet kosten. De internationale luchtvaartorganisatie IATA heeft dat berekend. Het gaat om 19 procent van de totale omzet.

De luchtvaartorganisatie gaat in die raming uit van een scenario van uitgebreide verspreiding van het virus. Bij een scenario waarin het zich minder verspreidt, zouden luchtvaartmaatschappijen in 2020 naar schatting 63 miljard dollar minder omzet draaien. Volgens de hoofdeconoom van de IATA is het de grootste klap voor luchtvaartmaatschappijen sinds de financiële crisis.

Annuleringen Schiphol

Door de komst van het virus annuleren veel luchtvaartmaatschappijen hun vluchten naar bijvoorbeeld China en Noord-Italië. Op Schiphol gaat het tot eind deze maand om ongeveer duizend vluchten. "We verwachten dat het aantal annuleringen nog verder gaat oplopen", zegt Hugo Thomassen van ACNL, dat de vluchten op onder meer Schiphol verdeelt onder de luchtvaartmaatschappijen.

Eind deze maand starten luchtvaartmaatschappijen ook al met het inplannen van hun zomervluchten. Thomassen verwacht dat bijvoorbeeld het aandeel vakantievluchten naar Italië fors zal dalen.

Na 6 maanden herstel

In het rapport trekt de IATA de vergelijking met de uitbraak van het SARS-virus, dat zeventien jaar geleden ook in China uitbrak. Toen zette het herstel van de omzet zo'n zes maanden na het begin van de uitbraak in. Daarvan gaat de luchtvaartorganisatie in de ramingen nu ook uit.

Wel is het geschatte omzetverlies vele malen hoger dan bij SARS. Dat komt doordat de Chinese economie nu veel groter is en meer impact heeft op de wereldeconomie dan in 2003.