Lockdown Spanje licht versoepeld: buiten sporten mag weer vanaf 2 mei

De Spaanse premier Sánchez heeft in een tv-toespraak een voorzichtige versoepeling van de Spaanse lockdown aangekondigd. Spanjaarden mogen vanaf 2 mei weer naar buiten om te sporten of te bewegen. Samen sporten mag alleen met mensen die tot hetzelfde huishouden behoren.

Voorwaarde voor de versoepeling is dat het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft dalen. Vandaag werden voor de tweede dag op rij minder dan vierhonderd nieuwe sterfgevallen door het coronavirus gemeld. Drie weken geleden schommelde het dagelijkse sterftecijfer nog rond de 900.

Spanje behoort tot de zwaarst getroffen landen ter wereld. Bijna 23.000 Spanjaarden zijn aan de gevolgen van corona overleden en er zijn bijna 224.000 besmettingen vastgesteld.

Kinderen uurtje naar buiten

Het land kent sinds 14 maart een zeer strenge lockdown. Spanjaarden mogen alleen naar buiten om eten of medicijnen te kopen of een essentieel beroep uit te oefenen. Die maatregelen gelden tot ten minste 9 mei.

Eerder deze week versoepelde de regering de quarantainemaatregelen al enigszins voor kinderen. Vanaf morgen mogen kinderen onder begeleiding van een volwassene één uur per dag het huis verlaten, in een straal van één kilometer rondom het huis.

Dinsdag hoopt Sánchez verdere versoepelingen aan te kondigen. Hij benadrukt dat maximale voorzichtigheid geboden is. "We moeten behoedzaam versoepelen, want er is geen handboek dat we kunnen volgen."