Spanje verlengt lockdown tot 9 mei, meer ruimte voor kinderen

Premier Sánchez heeft de Spanjaarden verteld dat de strenge quarantainemaatregelen verlengd worden tot 9 mei. Het gaat om een derde verlenging van de noodtoestand die op 14 maart werd afgekondigd. Sanchez kondigde tijdens een tv-toespraak aan dat hij het parlement zal vragen akkoord te gaan met de verlengde coronamaatregelen.

De premier zei dat kinderen vanaf 27 april onder strenge voorwaarden naar buiten mogen. Wat dat precies inhoudt, is nog onduidelijk. Correspondent Rop Zoutberg veronderstelt dat ze elke dag een uurtje de straat op mogen, vergezeld door een van de ouders. Hij wijst erop dat de regering onder druk staat om hun iets tegemoet te komen. Spaanse gedragstherapeuten en andere specialisten hebben gewaarschuwd voor de gevolgen van een langdurig 'huisarrest' voor jonge kinderen.

Afbouwen na 9 mei

Spanjaarden zitten sinds 14 maart thuis, uitgezonderd diegenen die een essentieel beroep uitoefenen. Mensen mogen alleen de straat op om eten te kopen of voor een medisch consult. Sánchez zei vanavond dat hij verwacht dat de quarantaine na 9 mei kan worden afgebouwd, "tenzij het tegenzit". In dat geval zetten we de lockdown door, aldus de premier.

De minister van Onderwijs zei te verwachten dat leerlingen van lagere en middelbare scholen in juni "even" naar school mogen. Mondkapjes en handschoenen zijn dan verplicht, ongeacht de hoge zomertemperaturen. In de derde week van juni gaan de scholen dicht voor de zomervakantie.

600.000 boetes

Volgens een peiling van het Spaanse tv-station LaSexta steunt 93 procent van de Spanjaarden een verlenging van de noodtoestand. Overigens houdt zeker niet iedereen zich aan de regels. De Spaanse ombudsman maakte bekend dat er sinds 14 maart 600.000 boetes zijn uitgedeeld aan overtreders.

In Spanje zijn voor zover bekend 20.000 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting overleden. Er zijn meer dan 190.000 besmettingsgevallen geregistreerd. In de afgelopen 24 uur werden 565 nieuwe overlijdensgevallen gemeld, iets meer dan gisteren.