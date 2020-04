15 cent statiegeld op kleine plastic flesjes vanaf volgend jaar zomer

Op alle plastic flesjes onder de 1 liter komt vanaf volgend jaar zomer 15 cent statiegeld, schrijft staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Het statiegeld gaat in op 1 juli 2021. Het is volgens Van Veldhoven hard nodig in de strijd tegen zwerfafval nu eerdere pogingen om dat terug te dringen niet voldoende resultaat hebben gehad.

Op plastic flessen vanaf 1 liter blijft het statiegeld zoals het nu al is: 25 cent. Op blikjes komt mogelijk een jaar later ook statiegeld. De sector krijgt eerst de kans om de problemen met het zwerfafval aan te pakken. Lukt dat niet, dan komt er medio 2022 alsnog statiegeld op blik.

Dat is ook een wens van de Tweede Kamer, die bang is dat fabrikanten na het statiegeld op kleine flesjes overstappen op blikverpakkingen, die dan toch weer in de natuur terechtkomen.

Statiegeld stimuleert hergebruik

Jaarlijks gaan zo'n 900 miljoen kleine plastic flesjes over de toonbank. 100 miljoen daarvan belanden in het milieu. Van Veldhoven werkt al langer aan afspraken met de verpakkingsindustrie om zwerfafval en plastic in het milieu terug te dringen. Omdat het de industrie niet gelukt is om 90 procent van de weggooi-flesjes te hergebruiken, komt er statiegeld op.

Volgens de staatssecretaris is statiegeld een bewezen methode om hergebruik te stimuleren. Inleveren kan straks in supermarkten, bij tankstations en treinstations en via cateraars.