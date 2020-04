'Bij een tweede piek ontstaan hier Italiaanse toestanden'

Het is een fragiel evenwicht, zegt Batenburg. "Als de regels worden losgelaten is de kans dat het ontspoort heel erg groot. We kunnen van het personeel in de Nederlandse ziekenhuizen niet nogmaals die enorme spankracht verwachten."

Vanuit economisch perspectief vindt hij de roep om versoepeling begrijpelijk, maar vanuit medisch perspectief zorgelijk. "Onze krachtige oproep aan Nederland en de regering is: deze lijn vasthouden, hoe moeilijk het ook is. Het virus is niet weg. Als er een tweede piek komt, ontstaan hier Italiaanse toestanden."

Hans Kuijsten, intensivist bij het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, vindt het "een beetje eng" om te zien dat het straatbeeld langzaam weer meer gevuld raakt. "We zijn nog lang niet terug bij normaal. Op intensive cares moet nog steeds personeel werken dat er normaal gesproken niet werkt."