Rutte ziet geen ruimte voor snelle opening horeca

Premier Rutte ziet het niet gebeuren dat de beperkingen vanwege de coronacrisis in bijvoorbeeld de horeca snel kunnen worden versoepeld. Het kabinet kwam gisteren wel met enige aanpassingen in de coronamaatregelen, maar veel beperkingen werden verlengd tot 20 mei. De Tweede Kamer vroeg het kabinet vandaag in het wekelijkse coronadebat of bijvoorbeeld de horeca niet eerder open kan, mits die zich aan allerlei randvoorwaarden houdt.

Rutte wil wel met de sector praten, maar als de cafés weer open gaan, komen er veel meer mensen op straat en dat kan weer negatieve gevolgen hebben voor de verspreiding van het virus, zei hij. "De ziekenhuizen zijn nog steeds overbelast", benadrukte hij. Rutte noemde de datum van 20 mei overigens niet heilig. Zo bekijken deskundigen nu bijvoorbeeld of werken met mondkapjes soelaas zou kunnen bieden voor kappers, ook vóór die datum.

De premier herhaalde zijn woorden van gisteren dat hij enorm heeft geworsteld met de vraag welke maatregelen kunnen worden afgezwakt. En die worsteling zat er volgens de premier meer in of er niet te veel maatregelen worden versoepeld in plaats van te weinig. "Ik ben nu al angstig voor wat we doen in het onderwijs en met de sport voor jongeren."