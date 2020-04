'Beter voorzichtigheid nu, dan spijt achteraf'

Kinderopvangcentra en het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd kunnen per 11 mei wel volledig open. De scholen in het voortgezet onderwijs zouden mogelijk op 1 juni weer open kunnen, maar dan wel met voldoende afstand tussen de leerlingen. Die anderhalvemeter-regel is in het basisonderwijs niet realistisch, zei Rutte.

De scholen werden 16 maart gesloten, nadat veel ouders uit voorzorg hun kinderen thuis hielden. Rutte hoopt dat die ouders nu hun kinderen wel weer naar school zullen sturen. Maar als ze toch wegblijven wordt daar niet meteen een leerplichtambtenaar op af gestuurd, zei de premier. De afgelopen dagen werd er ook gespeculeerd over het inkorten van de zomervakantie, maar dat lijkt niet te gaan gebeuren.

In stappen

Het kabinet wil de beperkingen in stappen versoepelen, te beginnen met maatregelen die het minste risico opleveren op het weer oplaaien van het virus. De cijfers over de afname van IC-opnames zijn volgens Rutte hoopgevend. "Tegelijkertijd is de druk op de zorg nog steeds gigantisch hoog en de situatie in verpleeghuizen zorgwekkend."

Door het weer openen van de basisscholen wordt de druk op de zorg nauwelijks vergroot, is de verwachting. Kinderen worden nauwelijks ziek en er zijn veel aanwijzingen dat ze weinig bijdragen aan de verspreiding van het virus.

Bovendien zullen thuiswerkende ouders het als een grote verlichting zien dat hun kinderen nu weer naar school mogen, betoogde Rutte. Docenten kunnen vanaf 11 mei ook getest worden op het virus als ze klachten hebben, net als nu geldt voor zorgpersoneel. Onderwijzers die in risicogroepen vallen, moeten niet voor de klas gaan staan.