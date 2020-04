Regeringsleiders vergaderen over herstelfonds, maar Rutte wil niet over geld praten

Premier Rutte wil vandaag bij de EU-top niet over geld spreken. Hij wil eerst een grondige analyse wat er allemaal nodig is om de verschillende economieën in de Europese Unie er na de coronacrisis bovenop te helpen. En over eurobonds wordt wat de premier betreft al helemaal niet gesproken. Die zijn, zo klinkt het in kringen van het kabinet, "dood en begraven".

De regeringsleiders vergaderen vandaag over het zogenoemde herstelfonds voor de economie. In dat fonds zouden duizenden miljarden euro's moeten worden gestort. Het wordt door sommigen al vergeleken met het Marshallplan van na de Tweede Wereldoorlog. Zo wil Spanje het fonds voeden met een soort eeuwigdurende leningen. De EU leent, zo is de Spaanse gedachte, geld uit maar gaat nooit terugbetalen. Investeerders krijgen wel rente over die leningen.

In Italië wordt nog steeds gezegd dat er eurobonds, dus staatsleningen van de EU-lidstaten samen, moeten worden gebruikt om in de financiële nood te voorzien. En er zijn ook plannen om de herstelplannen via de begroting van de EU te bekostigen.

Vestzak-broekzak

Van alle plannen, die volgens diplomaten in Brussel momenteel vooral veel mist veroorzaken, kan de gedachte om het via de begroting te laten lopen op Nederlandse steun rekenen. De andere plannen zijn, zo is de analyse in Den Haag, vooral vestzak-broekzakoperaties waarbij vooral de noordelijke lidstaten moeten betalen.

Vanuit Italië, Spanje, Portugal en Frankrijk wordt gezegd dat Nederland niet solidair is met de zwaar getroffen landen. Premier Rutte en minister Hoekstra van Financiën hebben al een aantal keer laten weten dat solidariteit wat hen betreft niet gelijkstaat aan het gratis weggeven van geld. "Het is niet zo dat als je tegen eurobonds bent, je opeens niet solidair bent. Dat steekt wel", zegt een betrokkene.

De sfeer aan de virtuele onderhandelingstafel wordt er daardoor niet beter op. De laatste dagen hebben meerdere politici, waaronder de Italiaanse premier Conte, gezegd teleurgesteld te zijn in de Nederlandse houding en die weinig solidair te vinden.