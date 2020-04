Veelheid aan fouten in meldkamer bij fataal incident Wageningen

In de meldkamer van de politie zijn meerdere inschattingsfouten gemaakt bij een incident met dodelijke afloop in een zorginstelling in Wageningen. Ook kenden mensen in de centrale sommige afspraken niet en zouden ze vooringenomen zijn over meldingen uit GGZ-instellingen.

Dat blijkt uit intern onderzoek van de politie, dat in handen is van Omroep Gelderland.

Bij het incident in februari kwam een psychotische man van 27 om het leven. Zijn overlijden leidde tot woede bij zijn ouders, omdat er niet op tijd zou zijn ingegrepen en de politie extreem geweld zou hebben gebruikt bij het overmeesteren van hun zoon.

De politie gaf na intern onderzoek al aan dat er fouten zijn gemaakt en bood excuses aan de ouders aan, maar nu zijn er meer details bekend. Zo waren er vijf telefoontjes in 31 minuten nodig om een politiewagen naar de zorginstelling te krijgen.

Extreem gevaarlijk

Het eerste telefoontje, om 20.03 uur, was van een medewerker van de instelling. "De dreigende situatie is dat de patiënt extreem agressief is en dat ik hem niet onder controle krijg", zei hij tegen de agent in de meldkamer. "Extreem gevaarlijk zou ik het eigenlijk wel noemen."

De begeleider gaf aan dat hij samen met een collega was. Toen de telefonist in de meldkamer weigerde iemand erheen te sturen, wees hij haar op afspraken met de politie. "Als wij bellen, moet er redelijk snel iemand naar deze locatie komen."

"We komen sowieso, we gaan even kijken hoe snel we kunnen komen", zei de telefonist voor ze ophing.