Politie door het stof over dode in zorginstelling Wageningen

De politie heeft te laat gereageerd op de 112-meldingen die zijn gedaan rond een incident met dodelijke afloop in een zorginstelling in Wageningen. Dat laat de politie weten na intern onderzoek.

Voorafgaand aan het incident in februari belden omwonenden en personeel van de instelling meerdere keren naar 112. Volgens de politie was de eerste melding al dermate dringend dat er direct politie had moeten komen. Dit had de telefonist ook toegezegd, maar vervolgens was er niemand op afgestuurd.

Agressief gedrag

De 27-jarige bewoner zou in aanloop naar het incident agressief gedrag hebben vertoond dat zich later ook op de medewerkers richtte. Uiteindelijk wist het personeel de man te overmeesteren in afwachting van de politie. Toen agenten hem vervolgens probeerden aan te houden, overleed hij. Bij het incident raakten ook twee medewerkers van de instelling gewond.