Ouders boos over politieoptreden na dood van hun zoon in Wageningen

De ouders van de 27-jarige Robert die woensdag om het leven kwam in een zorginstelling in Wageningen, zijn woedend op de instelling en de politie. Ze vragen zich af waarom niemand eerder ingreep. Ook denken ze dat de politie bij de overmeestering van de psychotische man extreem geweld heeft gebruikt. Ze willen weten wat er precies is gebeurd.

"Het is gruwelijk", zegt vader Richard bij Omroep Gelderland. Gisteren, op vrijdag, kreeg hij samen met zijn vrouw het lichaam van hun zoon voor het eerst te zien. "Allemaal wonden in zijn gezicht, op zijn benen. We hebben nog geen antwoord op wat de doodsoorzaak is geweest."

De politie is tot nu toe erg spaarzaam met informatie. Robert zou woensdagavond vanaf het begin van de avond agressief gedrag hebben vertoond. In de loop van de avond richtte hij zijn agressie op medewerkers van de instelling. Die wisten hem te overmeesteren, in afwachting van de komst van de politie. Toen agenten probeerden om hem aan te houden, overleed hij.

Al tien jaar psychoses

Vader Richard zegt dat Robert al tien jaar leed aan psychoses. De laatste drie, vier maanden was hij "aan het afglijden". Richard: "Het werd steeds slechter. Dit kon niet meer. Ik sprak wekelijks wel een begeleider, of via de app, of telefonisch. Iedere keer heb ik aangegeven dat dit niet langer kon. Dat het fout ging. En nou is het te laat. Het is nu zo fout gegaan. Had hij maar iemand een mep verkocht, daar. Dan hadden ze gezegd: oei, nou moeten we gaan ingrijpen; dan hebben ze in één keer plek voor hem. Maar ze hebben het laten versloffen. En er is niemand die actie ondernomen heeft."

Na een eerste sectie is besloten tot forensisch onderzoek. Dat moet duidelijkheid geven over hoe de man om het leven is gekomen. Medewerkers van de zorginstelling worden gehoord over hun mogelijke rol daarbij. De politie onderzoekt ook de 112-meldingen over het incident. Buurtbewoners zeggen dat zeker drie keer met het noodnummer is gebeld en dat het lang duurde voor de politie kwam.

Noodnummers gebeld

Het is onduidelijk of in het onderzoek ook de telefoontjes worden meegenomen die vader Richard pleegde nadat Robert, die zelf geen telefoon had, om 20.15 uur woensdagavond een noodkreet op Facebook had gezet. "Toen ben ik het hele rijtje af gaan bellen. Maar ik kreeg niemand te pakken. Dan word je steeds ongeruster. En toen ben ik noodnummers gaan bellen. Van het RIBW, dat is de instelling waar mijn zoon zit, heb ik het noodnummer gebeld. Daar werd ik via via doorgeschakeld naar een begeleider. Kreeg ik ook weer de voicemail."

Uiteindelijk kreeg de vader een medebewoner van Robert te pakken. Maar die zei dat hij niets kon doen omdat hij op de trap werd tegengehouden door de politie. Het volgende wat de ouders hoorden was dat hun zoon dood was. Toen duurde het nog tot gisteren voordat ze, na het politieonderzoek, het lichaam van hun zoon mochten zien.