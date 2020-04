Harde klap voor festivalondernemers: 'Sector loopt miljarden mis'

Pinkpop, North Sea Jazz, Lowlands, Down the Rabbit Hole, Best Kept Secret en Woo Hah melden dat de voor dit jaar gekochte tickets geldig blijven voor 2021. Zwarte Cross laat morgenmiddag of donderdagochtend weten wat er met tickets gebeurt.

'Begrijpelijk'

De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse noemt de afgelasting "begrijpelijk maar verdrietig". Bestuursvoorzitter Walter Hamers zegt tegen Omroep Gelderland: "Het grootste evenement van Nederland organiseren, is in deze tijden onverantwoord. Dus we staan achter dit verbod. Neemt niet weg dat de afgelasting ontzettend verdrietig is."

De organisatie van North Sea Jazz, dat gepland stond voor 10, 11 en 12 juli in Rotterdam Ahoy noemt het "heel spijtig, maar gezien de huidige omstandigheden uiteraard de enige optie".